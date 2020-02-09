Загороднюк поки не планує відкликати «неякісні бронежилети Марченка», які передали ЗСУ

Міністерство оборони поки не планує повертати бронежилети «Корсар», які передали Збройним силам України, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

Через закупівлю цих бронежилетів заарештували начальника головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міністерства оборони України Дмитра Марченка. Слідчі називали куплені бронежилети неякісними.

«Там йде слідство. Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила би завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає», – сказав Загороднюк.

Він очікує, щоб слідство в цій справі було неупередженим.

«Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії. Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях», – сказав Загороднюк.

26 червня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) провело близько 40 обшуків в робочих офісах управлінців Міністерства оборони, які займаються матеріальним забезпеченням ЗСУ, а також в офісах комерційних структур, які співпрацюють з Міноборони. Тогочасний директор ДБР Роман Труба повідомив, що обшуки відбуваються у рамках кримінального провадження через порушення при закупівлях для армії.

11 листопада суд заарештував начальника головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка з альтернативою застави у 76 мільйонів гривень. 28 листопада Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 мільйонів гривень.

Марченко вийшов із СІЗО 17 грудня. Близько мільйона гривень на заставу зібрали активісти, ще 19 мільйонів вніс п’ятий президент України Петро Порошенко.