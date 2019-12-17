Генерал Марченко вийшов із СІЗО під заставу

Генерал-майор, начальник управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко вийшов із СІЗО.

Спілкуючись з журналістами він зазначив, що раніше відмовлявся виходити із СІЗО, бо його підлеглі лишилися під вартою.

«За час тримання, один місяць, мене один раз вивозили на допит і чотири рази вивозили, щоб тиснути, без адвокатів. Це підтверджено. Я подаватиму заяву для відкриття кримінального провадження», – зазначив Марченко.

Він наголосив, що ні він, ні його підлеглі не причетні до закупівлі неякісних бронежилетів, у чому його підозрюють.

«Хочу наголосити, що ні я, ні мої підлеглі ніколи в житті не були причетні до закупівель. У нас є лише маленька функція – це контроль якості, згідно тої документації, яку має Міністерство оборони. Також хочу наголосити, що ні я, ні мої підлеглі ніяких порушень своїх обов’язків не робили. Я несу за це повну відповідальність і готовий нести її в подальшому. Справа була сфабрикована», – заявив генерал.

За Марченка внесли заставу у 20 мільйонів гривень. 19 мільйонів вніс п’ятий президент України Петро Порошенко, ще мільйон зібрали активісти.

11 листопада суд заарештував начальника головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка з альтернативою застави у 76 мільйонів гривень. 28 листопада Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 мільйонів гривень.

У червні 2019 року Головне управління Міноборони звинувачувало ДБР в тому, що їхні дії заблокували закупівлі бронежилетів. Крім того, у відомстві заперечували інформацію Бюро щодо проведення експертизи, яка підтвердила низьку якість бронежилетів.

Перед тим, 26 червня, представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.