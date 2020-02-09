Міністр: Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми дуже серйозно досліджували це питання і в Міноборони, у Генштабі, в інших силових відомствах, на засіданнях РНБО. Головним було те, що це, по-перше, суперечить Мінським угодам. Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині», – розповів Загороднюк.

Він наголосив, що розведення жодним чином не змінює безпекову ситуацію.

«Тому що якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп», – зазначив Загороднюк.

Наразі українська влада веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі. Мова йде про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ «Гнутове».

Упродовж 2019 року розведення відбувалося біля Станиці Луганської, Золоте-4 та Петрівського.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

Повну версію інтерв’ю з міністром оборони Андрієм Загороднюком читайте на сайті Радіо Свобода 10 лютого.