На блокпосту на Донбасі помер поліцейський – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 4 листопада в районі проведення Операції об’єднаних сил, на блокпосту «Лисичанськ-Гірське», помер 47-річний майор поліції Володимир Стецюк.
«Поліцейський пройшов шлях від сержанта до майора. Останніх півтора року ніс службу в складі роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання на сході держави, де завжди проявляв мужність, стійкість та професіоналізм», – йдеться в повідомленні поліції.
Про причину смерті поліцейського в МВС не повідомляють.
Раніше сьогодні у Міністерстві оборони повідомили, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил від початку поточної доби і до 12:30 немає.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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