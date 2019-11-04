На блокпосту на Донбасі помер поліцейський – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 4 листопада в районі проведення Операції об’єднаних сил, на блокпосту «Лисичанськ-Гірське», помер 47-річний майор поліції Володимир Стецюк.

«Поліцейський пройшов шлях від сержанта до майора. Останніх півтора року ніс службу в складі роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання на сході держави, де завжди проявляв мужність, стійкість та професіоналізм», – йдеться в повідомленні поліції.

Про причину смерті поліцейського в МВС не повідомляють.

Раніше сьогодні у Міністерстві оборони повідомили, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил від початку поточної доби і до 12:30 немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.