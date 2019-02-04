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04 Лютий 2019, Київ 17:36
Новини | Політика

Найбільш актуальною загрозою українці вважають масову еміграцію – опитування

Точних даних про кількість емігрантів у світі немає

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Найбільш актуальною загрозою українці вважають масову еміграцію, свідчать дані соціологічного дослідження центру «Соціальний моніторинг», «Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка», компанії «Інфо Сапієнс» та соціологічної групи «Рейтинг».

55% опитаних зараховують цю проблему до основних загроз, 52% називають серед ключових проблем економічний занепад, 47% – зубожіння населення.

Опитування здійснювали з 19 до 30 січня. У ньому взяли участь 10 тисяч респондентів.

Ілюстративне фото. Білборд з текстом «Нас має бути 52 000 000! Кохаймося», Ужгород, серпень 2005 року
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Точних даних про кількість емігрантів немає. Водночас, згідно зі звітом ООН за 2017 рік, у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Вона була в «десятці» країн за цим показником. При цьому Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. За оцінками ООН, у Росії після розпаду СРСР залишилося три мільйони українців.

За даними Світового банку, з 2016 року в Україні спостерігається ріст ключових показників розвитку економіки.

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