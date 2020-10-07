Комісар ООН у справах біженців захворів на COVID-19

Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив у середу, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

У понеділок Гранді відкрив тижневе засідання Виконавчого комітету Управління верховного комісара ООН у справах біженців у режимі відеоконференції.

Сам він спілкуватиметься з комітетом з дому, оскільки має перебувати у самоізоляції.

Гранді додав, що у нього легкі симптоми хвороби, тому він сподівається скоро одужати.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 7 жовтня у світі підтверджено понад 35,8 мільйона випадків захворювання на COVID-19, померли 1 050 188 людей, одужали майже 25 мільйонів людей.