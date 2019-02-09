У парку анексованої Алупки загинули віялові пальми (фото)

В Алупкінському парку, який розташований навколо Воронцовського палацу на Південному березі анексованого Криму, загинули старі китайські віялові пальми, повідомляють на сайті палацу-музею.

За даними адміністрації парку, на Південному березі Криму триває «епідемія довгоносиків», які нищать дерева. За повідомленням, «хворі пальми» після 2014 року висаджували в Алупці й Сімеїзі. На південне узбережжя анексованого півострова їх завезли з Італії, куди вони свого часу потрапили з Африки.

«Профільні фахівці Нікітського ботанічного саду визначили причину загибелі пальм і рекомендують видаляти померлі рослини, аби запобігти подальшому поширенню шкідників, адже під загрозою всі пальми на ПБК», – йдеться в повідомленні.

Згідно з сайтом Воронцовського палацу, в лютому 2019 року в Алупкінському парку триватиме видалення загиблих екземплярів китайських віялових пальм згідно з дозволом російського Міністерства екології й природних ресурсів Криму.

Воронцовський палац розташований в Алупці, біля підніжжя гори Ай-Петрі. Він був резиденцією російського князя Михайла Воронцова за часів Російської імперії. З 1956 року в палаці працює музей. Парк Воронцовському палаці є пам’яткою садово-паркового мистецтва.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».