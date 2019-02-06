«Віджатий» комбінат в окупованому Криму демонструє всю суть «кримського бізнесу» Кремля

(Рубрика «Точка зору»)

У 2014 році, незабаром після того, як російські війська окупували Крим, я опинився в прямому ефірі Радіо Свобода з підприємцем Борисом Титовим, якому доручено зображати в керівництві Росії бізнес-омбудсмена та мало не ліберала. Втім, цього разу він у лібералізмі не вправлявся, грубіянив, поводився як справжній унтер-пришибєєв. Після програми друзі пояснили мені, що я не мав дивуватися такому перетворенню Титова: і він сам, і його клієнти-бізнесмени мають великі плани на кримське майно. А коли йдеться про гроші, до того ж про легкі, шалені гроші ‒ тут вже не до збереження чистоти «сценічного образу».

Я згадав про цю розмову з розбурханим омбудсменом, коли дізнався про рішення одного з московських судів задовольнити позов кримського м'ясокомбінату «Дружба народів» до російського опозиціонера Олексія Навального. Навальний опублікував розслідування, яке свідчило про постачання продуктів для Росгвардії за триразово завищеними цінами та збагачення на цьому одного з путінських охоронців-соратників ‒ одіозного Віктора Золотова. При цьому власник комбінату «Дружба народів» Борис Кантеміров виявився людиною, наближеною до Золотова, колишнім головою центрального архіву внутрішніх військ МВС.

Саме після цього розслідування Золотов викликав Навального на дуель, а комбінат подав на активіста до суду, вимагаючи видалити компрометуючу інформацію. Хоча саме в історії з продуктами для Росгварії, як у краплі води, відбилася вся суть «кримського бізнесу» Кремля.

«Дружба народів» отримує підряди від уряду Росії та кредити «Россільгоспбанку» на мільярди рублів

Судіть самі. Комбінат «Дружба народів» був частиною бізнесу українського підприємця Юрія Косюка. Після окупації Криму його формально продали, а фактично, за словами самого бізнесмена, «віджали» структури, близькі до російського керівництва. Просто кажучи, комбінат забрала сама держава. І після цього, як бачимо, передала Золотову, тому що держава ‒ це він. Ну або соратнику Золотова, тому що сам очільник Росгвардії ‒ державний службовець. І мало того, що сама «купівля» комбінату ‒ дуже вдала «угода», мало того, що «Дружба народів» отримує підряди від уряду Росії та кредити «Россільгоспбанку» на мільярди рублів, так ще виникає бажання використовувати його в схемі з постачанням продуктів, зробити монополістом. Розпорядження підписує особисто російський прем'єр Дмитро Медведєв, бізнес процвітає ‒ а коли Навальний намагається розповісти про те, що відбувається, суд вимагає від нього видалити матеріали розслідування й не паплюжити честь «віджатого» комбінату.

І це те, навіщо Крим потрібний був «путінським» ‒ не заради сакрального Херсонеса й навіть не тому, що «Кримнаш». А тому що в 90-і вони запізнилися до розподілу пирога, а їхній начальник Путін ‒ гарант того, що пиріг, схоже, залишиться в руках тих, кому він дістався. Ось і залишається, як бачимо, захоплювати нові території, грабувати їх і вигадувати власні схеми наживи.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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