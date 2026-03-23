Двоє пілотів загинули у Нью-Йорку через зіткнення авіалайнера з пожежним автомобілем

В аеропорту Ла Гвардіа в Нью-Йорку пасажирський лайнер авіакомпанії Air Canada в ніч проти 23 березня зіткнувся з автомобілем наземних служб аеропорту. CNN із посиланням на правоохоронні органи повідомляє про загибель двох пілотів літака, раніше повідомлялося про те, що вони мали тяжкі поранення. Постраждали також двоє людей, які перебували в машині.

Зіткнення сталося на злітно-посадковій смузі. літак CRJ 900, що здійснив посадку, що виконував рейс з Монреаля, зіткнувся з пожежним автомобілем, який раніше приїхав на виклик екіпажу іншого літака, що перервав зліт через запах гару в салоні. CBS повідомляє, що диспетчери в останній момент намагалися зупинити пожежну машину, але не встигли.

Літак канадської авіакомпанії зазнав серйозних пошкоджень. На борту були, за попередніми повідомленнями, 72 пасажири та 4 члени екіпажу, серед пасажирів загиблих немає.

Аеропорт Ла Гвардіа, другий за розмірами трафіку аеропорт Нью-Йорка, був тимчасово закритий, триває розслідування.

У роботі багатьох аеропортів США зараз спостерігаються труднощі та збої через частковий шатдаун – Конгрес поки не виділив кошти на фінансування міністерства внутрішньої безпеки, що позначилося, зокрема, на виплатах співробітникам служби транспортної безпеки.