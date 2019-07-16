На Миколаївщині знайшли тіло кандидата в народні депутати з вогнепальним пораненням – поліція

У місті Первомайськ на Миколаївщині знайшли тіло кандидата в народні депутати з вогнепальним пораненням, повідомила поліція регіону. Тіло 56-річного чоловіка було в боксі його підприємства. За даними місцевих ЗМІ, мова йде про кандидата в народні депутати Василя Мосякіна, який балотувався у 132 виборчому окрузі від партії «Опозиційний блок».

Головна версія правоохоронців – самогубство. Поряд із тілом загиблого була мисливська рушниця. За попередніми даними, кандидат у народні депутати вистрелив собі в груди.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство), «як того вимагає процедура в подібних випадках».

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.