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17 Липень 2019, Київ 00:59
Новини | Політика

На Миколаївщині знайшли тіло кандидата в народні депутати з вогнепальним пораненням – поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство), «як того вимагає процедура в подібних випадках»

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У місті Первомайськ на Миколаївщині знайшли тіло кандидата в народні депутати з вогнепальним пораненням, повідомила поліція регіону. Тіло 56-річного чоловіка було в боксі його підприємства. За даними місцевих ЗМІ, мова йде про кандидата в народні депутати Василя Мосякіна, який балотувався у 132 виборчому окрузі від партії «Опозиційний блок».

Головна версія правоохоронців – самогубство. Поряд із тілом загиблого була мисливська рушниця. За попередніми даними, кандидат у народні депутати вистрелив собі в груди.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство), «як того вимагає процедура в подібних випадках».

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

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