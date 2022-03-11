Зеленський дав звання Героя України 13 військовим, орденами відзначив десятки силовиків і рятувальників

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звання Героя України отримали ще 13 військових, а ордени за міжність – десятки нацгвардійців, поліцейських, прикордонників і рятувальників.

Як повідомив Володимир Зеленський, звання Героя України отримали:

генерал-майор Віктор Ніколюк

полковник Леонід Хода

підполковник В’ячеслав Пономаренко

підполковник Олександр Яковенко

майор Євген Бова

капітан Василь Боєчко

сержант Олег Мороз

матрос Валерій Самофалов

ПОСМЕРТНО:

підполковник Андрій Літун

капітан Олександр Корпан

молодший лейтенант Юрій Блоха

старший сержант Андрій Івашко

молодший сержант Євген Волков

Крім того, орденами за особисту мужність відзначено 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев’ятьох посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно), 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомив Зеленський.

Звання бригадного генерала присвоєно Олегу Нечаєву, Владиславу Ліщинському, Володмиру Гуцолу та Григорію Демʼянчику.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.