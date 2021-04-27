Мешканця Закарпаття заочно засудили до 12 років тюрми за заклики до відокремлення регіону – СБУ

Мешканця Закарпатської області засудили до 12 років ув’язнення за заклики до відокремлення, повідомляє Служба безпеки України 27 квітня.

За повідомленням, неназваний засуджений агітував за рішення, що «несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності» України. Він нібито повідомляв російським ЗМІ про наміри створити «Республіку Підкарпатська Русь».

«На початку 2014 він звернувся до президента РФ з проханням провести миротворчу операцію для «…відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь» і визнати її державність. За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження. Серед оприлюдненого листування експомічника Президента РФ Владислава Суркова знайдено план забезпечення федерального статусу Закарпаття, ідентичний тому, який слідчі СБУ вилучили під час обшуків, пов’язаних із сепаратистськими рухами в області», – йдеться в заяві.

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Як повідомляють у пресслужбі, влітку 2014 року засуджений, перебуваючи в Росії, розробив документи, де виклав плани силового захоплення влади на Закарпатті, в тому числі – створення «тимчасового уряду», блокування автомобільних і залізничних перевалів та захоплення аеропорту.

СБУ уточнює, що спільників фігуранта у цьому кримінальному провадженні притягнули до відповідальності, тоді як сам він оголошений у міжнародний розшук.

«Він переховується від суду на території Російської Федерації, через це судовий розгляд здійснювався за його відсутності. Рішенням Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області зловмисника визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 1 статті109, частиною 2 статті 110, частиною 1 статті 111 Кримінального Кодексу України і призначено йому покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі», – повідомляє пресслужба.

Вирок суду набрав законної сили.