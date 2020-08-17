На Закарпатті посадовців департаменту охорони здоров’я підозрюють у розтраті 30 млн грн, призначених на боротьбу з CОVID-19

Правоохоронці повідомили екскерівниці департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА і її заступникові про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Йдеться про незаконне освоєння 30 мільйонів гривень при закупівлі костюмів біологічного захисту і респіраторів, призначених для медиків, у боротьбі з COVID-19. Про це Радіо Свобода поінформували у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Проведення обшуків у рамках досудового розслідування підтвердив на брифінгу Олег Коцюба, перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

«Відбулися певні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, яке розпочато за фактом закупівлі засобів індивідуального захисту. Закарпатська облдержадміністрація надає повне сприяння правоохоронцям», – прокоментував ситуацію Коцюба.

За його словами, здійснюється внутрішня перевірка. Закуплена продукція була передана у медичні заклади.

За інформацією відділу комунікації поліції Закарпатської області, правоохоронці з’ясували, що з березня по червень цього року закарпатські посадовці спільно з директором одного з медичних центрів регіону незаконно освоїли майже 30 мільйонів гривень. Кошти були виведені на рахунок приватного товариства як розрахунок за медичні вироби і засоби індивідуального захисту, призначені для медперсоналу, у боротьбі з коронавірусною хворобою. Замість медичних виробів високого ступеню захисту закарпатські медики отримували неякісні низькопробні замінники. Для конспірації на засобах захисту було нанесено етикетки з назвами постачальника, чим і приховано справжній напис «non-medical mask».

Підозрюваним у разі визнання винними загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.