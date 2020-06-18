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18 червня 2020, Київ 20:09
Новини | Коронавірус

На Закарпатті посилюють карантин

У Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нові випадки зараження

У Закарпатській області через складну епідемічну ситуацію посилюють карантин. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Зокрема заборонено:

  • організацію і проведення весіль за участю понад 10 людей;
  • проведення поминок і ритуальних заходів з поховання померлих за участю більше ніж 10 людей у приміщеннях та 20 людей на відкритому повітрі;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів і проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників понад 20 людей;
  • роботу закладів дошкільної освіти;
  • роботу басейнів, спа-зон і розважальних закладів;
  • роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;
  • міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.
  • проведення масових культурно-розважальних заходів, в яких запланована участь більше ніж 20 людей.

У Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нові випадки зараження, п’ять людей померли і 27 одужали, нині хворіє 1059 осіб.

В Україні минулої доби виявили рекордні 829 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 18 червня виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.

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