На Закарпатті посилюють карантин

У Закарпатській області через складну епідемічну ситуацію посилюють карантин. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Зокрема заборонено:

організацію і проведення весіль за участю понад 10 людей;

проведення поминок і ритуальних заходів з поховання померлих за участю більше ніж 10 людей у приміщеннях та 20 людей на відкритому повітрі;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів і проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників понад 20 людей;

роботу закладів дошкільної освіти;

роботу басейнів, спа-зон і розважальних закладів;

роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

проведення масових культурно-розважальних заходів, в яких запланована участь більше ніж 20 людей.

У Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нові випадки зараження, п’ять людей померли і 27 одужали, нині хворіє 1059 осіб.

В Україні минулої доби виявили рекордні 829 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 18 червня виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.