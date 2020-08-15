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15 серпня 2020, Київ 19:17
Новини | Суспільство

Закарпаття: рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках

ДСНС очікує «формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах»

Протягом дня 15 серпня через зливи в Закарпатській області варто очікувати підвищення рівня води в річках та формування стоку, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

За повідомленням, у малих річках вода швидкоплинно підніметься на 0,3 – 1 метр.

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Також очікується «формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах». Це в ДСНС почасти пояснюють захаращенням русел потічків та водовiдвiдних канав.

Станом на 3 серпня, за даними ДСНС, на Закарпатті тривало розчищення русла річки Боржава, засміченого внаслідок паводком.

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