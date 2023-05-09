«Справи Майдану»: ексголову МВС Захарченка та двох його соратників судитимуть заочно

В Офісі генпрокурора повідомили, що стосовно ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС суд вирішив здійснити спеціальне судове провадження – in absentia. Це дозволить провести судовий розгляд та ухвалити рішення без участі обвинувачених, пояснили в ОГП.

«Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва РФ. У подальшому обвинувачені, перевищуючи владу та службові повноваження, організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 особам», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що частину гранат, які не були застосовані до мітингувальників, передано поліції для стримування військової агресії РФ.

Віталій Захарченко обіймав посаду голови МВС України з листопада 2011-го по лютий 2014 року. Після перемоги Євромайдану він втік з України та отримав російське громадянство. Захарченка підозрюють у злочинах проти учасників Революції гідності.