Захарова вважає, що Росія діяла у Керченській протоці як братська держава

Росія діяла у Керченській протоці як братська держава. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Вона заявила, що не розуміє критику дій російських силовиків, які обстріляли українські кораблі та захопили 24 українських моряків.

«Тільки люди, тільки народи, тільки керівництво країни, яке дійсно вважає іншу сусідню країну близькою, дійсно братською, тільки ця держава стільки часу і сил витратила на те, щоб мінімізувати наслідки від тієї провокації, на яку українських військових моряків і представників спецслужб штовхнув «режим Порошенка», – зазначила Захарова.

За її словами, «жодна держава не дозволила б собі витратити стільки часу, щоб спробувати увійти в контакт» і вирішити питання «з мінімальними наслідками».

«Це потрібно мати колосальне терпіння і повагу до іншої держави й іншого народу», – сказала Захарова у коментарі Радіо Свобода.

Речниця МЗС Росії прокоментувала слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, який заявив, що «немає виправдання використанню сили з боку Росії».

«Якщо будь-якій країні-члену НАТО лише здається, що який-небудь російський літак на частину кілометра порушив повітряний простір, ми тут же чуємо крики, заяви, протести, викликають наших послів, посилають ноти. Притому що це можуть навіть не бути військові літаки, це можуть бути заздалегідь оголошені навчання», – додала Захарова.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.