У засудженого в Криму у «справі українських диверсантів» Захтея загострилися хронічні захворювання – дружина

У засудженого у «справі українських диверсантів» українця Андрія Захтея погіршується стан здоров’я. Про це 14 листопада проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла його дружина Оксана Захтей, яка нещодавно відвідала чоловіка в колонії №1 Сімферополя.

«Тюрма Андрію здоров’я не додає. Привезла йому всякі ліки, таблетки. Зараз у нього всі хронічні захворювання загострилися. Одна «болячка» тягне за собою інші. Від гаймориту накачалися головні болі. Зі спиною проблеми: травмований хребет. Мучать болі і від цього німіють руки і ноги. Зуби – кошмар. До свободи хоч би збереглися пару зубів. Загалом, зі здоров’ям у нього не дуже», – розповіла Оксана Захтей.

За її словами, в колонії Захтею дають знеболюючі, «але спеціалізованої допомоги немає».

У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (приблизно 105 тисяч гривень).

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби заявляли, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Пізніше Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова обвинуваченого від адвоката за угодою.

Влада України заперечувала російські звинувачення на адресу українців і назвала їх провокацією російських спецслужб.

7 вересня 2019 року в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, в Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщині.