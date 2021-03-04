Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні електронних трудових книжок, який Верховна Рада ухвалила5 лютого.

Як йдеться на сайті глави держави, документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо. Також законодавчо врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

«Таким чином удосконалюється та реформується система обліку трудової діяльності працівників, що передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок», – йдеться в повідомленні.

Законом передбачений п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені дані з паперових трудових книжок. Протягом цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна.