Комітет Ради розгляне закон про банки 21 квітня – депутат

Комітет Верховної Ради з питань фінансів розгляне закон про банки 21 квітня, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Facebook.

«Вже офіційно: 21 квітня, у вівторок, відбудеться засідання нашого Комітету з єдиним питанням порядку денного – законом про банки», – заявив Железняк.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.