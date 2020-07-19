Віцеспікерка Ради сподівається «виписати» закон про опозицію до наступної сесії парламенту

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю Радіо Свобода висловила сподівання, що закон про опозицію вдасться «виписати» до наступної сесії парламенту, яка розпочинається у вересні.

«Ми почали розробляти закон про опозицію. Причому ми почали розробляти разом з більшістю і з меншістю, всі представники фракцій. До речі, це теж дуже і дуже хороші кроки. Я дуже сподіваюся, що ми його випишемо до наступної сесії Верховної Ради», – сказала Кондратюк в етері програми «Суботнє інтерв’ю».

Вона вважає, що під час обговорень законопроєкту є «добра комунікація».

Законопроєкти про опозицію подавалися останніми роками до Верховної Ради України вже не раз, але жоден із них досі не був ухвалений.