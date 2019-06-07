Народний депутат Заліщук заявила, що піде на вибори в Раду по мажоритарному округу

Позафракційний народний депутат Світлана Заліщук заявила, що піде на вибори в Раду по мажоритарному округу.

«Мажоритарка, так мажоритарка. Друзі, я наважилася і піду на парламентські вибори по мажоритарному округу. Самовисуванкою», – написала Заліщук у Facebook.

Вона закликала партії «Голос», «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Сила людей» та «Демократичний альянс» визначатися з єдиними демократичними кандидатами в мажоритарних округах й «уникнути конкуренції там, де вона допоможе проходу негідникам».

6 червня лідер «Демальянсу» Василь Гацько заявив, що «об'єднання демократичних сил на дострокових виборах не буде», а його партія не братиме участі в парламентських виборах.