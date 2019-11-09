Заліщук стала радницею прем’єра з питань зовнішньої політики

Ексдепутатка Верховної Ради Світлана Заліщук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, що стала штатним радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовншньої політики.

«У команді прем’єра я відповідатиму за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів у тісній координації з МЗС та віцепрем'єром Дмитром Кулебою. Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови Уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інституціями та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародної співпраці України, допомога в привабленні інвестицій, сприяння ефективнішому економічному співробітництву між державами. Окремо виділю боротьбу за наше європейське майбутнє та енергетичну безпеку», – зазначила вона.

У минулому скликанні парламенту Світлана Заліщук входила до комітету у закордонних справах.