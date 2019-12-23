Чехи і німці відзначають 30-річчя падіння «залізної завіси»

У чеському прикордонному місті Розвадов 23 грудня зустрілись міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек і баварський міністр фінансів і внутрішніх справ Альберт Фюракер, щоб відзначити історичну подію – падіння «залізної завіси» – високої огорожі з колючого дроту на кордоні, що розділяла тодішні Чехословаччини і Федеративної республіки Німеччини. Обоє посадовців перерізали символічний кордон із дроту.

Як повідомляють чеські ЗМІ, Петршічек та Фюракер заявили, що право на пересування і вільний вибір залишається незмінним і належить до головних прав і свобод громадян. Петршічек зокрема вказав, що «залізна завіса» не лише призвела до неоднакового розвитку країн, але передусім «представляла ізоляцію Чехословаччини в серці Європи».

30 років тому, у грудні 1989 року, тодішні міністри закордонних справ Чехословаччини – Іржі Дінсбір і ФРН Ганс Дітріх Геншер вийшли назустріч одне одному і з двох сторін огорожі перерізали колючі дроти, які розділяли ці дві країни. При спробі перетнути кордон, щоб дістатись на Захід, протягом 1948-1989 років загинуло 282 чехословаків.