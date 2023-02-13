На Херсонщині пошкоджено залізничну колію, кінцевою зупинкою поїзда «Київ-Херсон» буде Миколаїв – УЗ

У Херсонській області через російські обстріли пошкоджено залізничну колію, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв», – йдеться у повідомленні.

Водночас пасажирів з Миколаєва до Херсона доставлять «автобусними шатлами». Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, які очікують на рейс у київському напрямку.

Ремонт колії триває, вказує перевізник.

Перший від початку повномасштабної війни потяг із Києва до Херсона прибув 19 листопада 2022 року.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.