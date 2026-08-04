«Слухав казки про вступ»: Залужний заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не бачить перспективи вступу України до НАТО.

«Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!», – сказав він під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, перепоною для вступу України в Альянс є те, що «неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни».

Він також украй негативно оцінив спроможність НАТО, попри членство у ньому Британії, США, – «скоріш за все, НАТО залишиться в тому ж самому вигляді, який є».

Однак колишній головнокомандувач ЗСУ визнав, що Україні потрібні технології, які на сьогодні ще є в країнах НАТО, у тому числі щодо антибалістики, космічних можливостей тощо.

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Посол висловив думку, що Україна буде приєднуватись до європейських безпекових блоків, які ще будуть формуватися.

«Україна… буде прив’язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Найімовірніше, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок», – сказав він.

Залужний вважає ефективним механізмом гарантій безпеки членство України у коаліції JEF – Об'єднані експедиційні сили.

Україна офіційно перебуває на «незворотному шляху» до членства в НАТО, що було підтверджено на Вашингтонському саміті 2024 року. Однак наразі консенсусу серед усіх членів альянсу щодо негайного запрошення немає.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Радіо Свобода наприкінці 2025 року наголосив, що Україна стане членом, коли «визріють умови» та буде «згода союзників».



