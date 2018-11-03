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04 Листопад 2018, Київ 01:03
Новини | Події

Чотирьох підозрюваних у нападі на координатора «С14» відправили під арешт – активіст

У ніч на 10 жовтня в Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини координатора «С14» Сергія Мазура

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Чотирьох підозрюваних у замаху на координатора праворадикальної організації «С14» Сергія Мазура відправили під арешт на два місяці. Про це повідомив сам активіст на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одного з підозрюваних – Руслана Бальянова – відправили в СІЗО під заставу в розмірі 145 тисяч гривень. Мазур стверджує, що цей чоловік продав гранату, яку кинули у вікно його квартири.

Він зазначив, що запобіжний захід п’ятому затриманому в справі обиратимуть 5 листопада.

Сергій Мазур (на фото) озвучує дві версії імовірних причин нападу
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Гранатою у кватирку: що відомо про замах на координатора «С14» Сергія Мазура

У ніч на 10 жовтня в Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини координатора «С14» Сергія Мазура. Унаслідок інциденту батька активіста з осколковими пораненнями забрали до лікарні. Згодом Мазур повідомив, що його батькові стало краще.

1 листопада поліція заявила, що затримала трьох підозрюваних у цій справі.

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