Чотирьох підозрюваних у нападі на координатора «С14» відправили під арешт – активіст

Чотирьох підозрюваних у замаху на координатора праворадикальної організації «С14» Сергія Мазура відправили під арешт на два місяці. Про це повідомив сам активіст на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одного з підозрюваних – Руслана Бальянова – відправили в СІЗО під заставу в розмірі 145 тисяч гривень. Мазур стверджує, що цей чоловік продав гранату, яку кинули у вікно його квартири.

Він зазначив, що запобіжний захід п’ятому затриманому в справі обиратимуть 5 листопада.

У ніч на 10 жовтня в Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини координатора «С14» Сергія Мазура. Унаслідок інциденту батька активіста з осколковими пораненнями забрали до лікарні. Згодом Мазур повідомив, що його батькові стало краще.

1 листопада поліція заявила, що затримала трьох підозрюваних у цій справі.