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01 Листопад 2018, Київ 20:34
Новини | Події

Поліція: затримані троє підозрюваних у замаху на координатора «С14»

​​У ніч на 10 жовтня в Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини координатора «С14» Сергія Мазура

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Затримані троє підозрюваних у замаху на координатора праворадикальної організації «С14» Сергія Мазура, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook.

«Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації «С14» Сергія Мазура, у результаті якого був тяжко поранений його батько», – написав Аброськін.

У ніч на 10 жовтня в Борисполі невідомі закинули бойову гранату у квартиру родини координатора «С14» Сергія Мазура. Унаслідок інциденту батька активіста з осколковими пораненнями забрали до лікарні. Згодом Мазур повідомив, що його батькові стало краще.

Сергій Мазур (на фото) озвучує дві версії імовірних причин нападу
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