Поліція розповіла про версії замаху на бізнесмена в Харкові

Поліція має кілька версій замаху на вбивство бізнесмена в Харкові, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

Серед них – скоєння замаху на вбивство через професійну діяльність постраждалого, боргові забов'язання як потерпілого, так і його боржників, а також скоєння злочину на замовлення сторонніх осіб.

Голова поліції області розповів, що стан бізнесмена після операції стабільний.

Він додав, що під час огляду місця подій поліцейські виявили близько 10 кульових отворів у будівлі спортивного клубу, автомобілях потерпілого й охорони, а також у двох інших машинах. За словами Беха, правоохоронці виявили автомат із кулями, який міг бути застосований під час замаху.

Увечері 10 жовтня на вулиці Клочківській у Харкові сталася стрілянина, внаслідок якої був поранений харківський бізнесмен. Поліцейські кваліфікували інцидент як замах на вбивство.