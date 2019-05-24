Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді начальника Генштабу часів Януковича

Апеляційний суд Києва 24 травня звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману, обвинуваченого в державній зраді.

«Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці Замани.

Також там оприлюднене відео із зали суду.

Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисників в інтересах підозрюваного Замани задовольнити частково. Суд зобов’язав підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи судді.

Печерський районний суд Києва 25 лютого обрав запобіжний захід колишньому голові Генштабу ЗСУ Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

Заману триматимуть під вартою до 27 березня без права внесення застави.

Замана очолював Генеральний штаб з лютого 2012 року до лютого 2014 року.​ 25 лютого прокуратура повідомила, що його затримали за підозрою в державній зраді. Замані інкримінують скорочення складу Збройних сил України, зокрема кількості авіаційних військових частин, що «фактично позбавило протиповітряної оборони» Україну, й передачу Військово-морським силам військових частин Повітряних сил ЗСУ. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, останній крок надав значні переваги Росії у контролі та блокуванні дислокованих у Криму підрозділів ЗСУ під час анексії півострова.

Крім того, Замані закидають знищення військових комісаріатів, що, за версією правоохоронців, заблокувало мобілізацію у 2014 році.