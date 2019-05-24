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24 Травень 2019, Київ 17:20
Новини | Політика

Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді начальника Генштабу часів Януковича

Колишній голова Генерального штабу Володимир Замана в суді, лютий 2019 року

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Апеляційний суд Києва 24 травня звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману, обвинуваченого в державній зраді.

«Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці Замани.

Також там оприлюднене відео із зали суду.

Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисників в інтересах підозрюваного Замани задовольнити частково. Суд зобов’язав підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи судді.

/**/ /**/ /**/ Колишній голова Генерального штабу Володимир Замана в Печерському районному суді Києва, 25 лютого 2019 року
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Справа екс-начальника Генштабу Володимира Замани: чи була зрада?

Печерський районний суд Києва 25 лютого обрав запобіжний захід колишньому голові Генштабу ЗСУ Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

Заману триматимуть під вартою до 27 березня без права внесення застави.

Замана очолював Генеральний штаб з лютого 2012 року до лютого 2014 року.​ 25 лютого прокуратура повідомила, що його затримали за підозрою в державній зраді. Замані інкримінують скорочення складу Збройних сил України, зокрема кількості авіаційних військових частин, що «фактично позбавило протиповітряної оборони» Україну, й передачу Військово-морським силам військових частин Повітряних сил ЗСУ. За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, останній крок надав значні переваги Росії у контролі та блокуванні дислокованих у Криму підрозділів ЗСУ під час анексії півострова.

Крім того, Замані закидають знищення військових комісаріатів, що, за версією правоохоронців, заблокувало мобілізацію у 2014 році.

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