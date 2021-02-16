МЗС: літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва

Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері.

«Оновлено: літак з українськими туристами на борту вилетів із острова Занзібар до Києва в ніч на 16 лютого», – написав Ніколенко.

Близько 180 українських туристів кілька днів не могли вилетіти із Занзібару через несправність літака.

Ввечері 15 лютого міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл від Туреччини на виліт із Занзібару до Анталії. Звідти літак вирушить до Києва.

Занзібар – головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із популярних серед пропозицій на туристичному ринку.