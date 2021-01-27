У Запоріжжі при спробі ЗМІ пройти на сесію міськради сталася штовханина

У Запоріжжі 27 січня біля будівлі міської ради журналісти місцевих ЗМІ зібралися на акцію протесту з вимогою не перешкоджати їх роботі та дозволити безперешкодно висвітлювати роботу міськради. Під час спроби учасників акції потрапити до приміщення сталася штовханина, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На місце події викликали поліцію. Представники медіа написали заяви про перешкоджання журналістській діяльності.

До акції протесту долучилися представники шести місцевих ресурсів: «Форпост», «Гвозди Запорожья», «061», «Неначасі», «Акцент», «Запорізький центр розслідувань», а також представниця «Чесно» в Запоріжжі.

Як вони повідомили Радіо Свобода, з весни 2020 року медіа позбавлені можливості відвідувати сесії міськради та депутатських комісій, а відповідно і повноцінно висвітлювати діяльність міських органів влади Запоріжжя.

У Запорізькій міській раді запроваджені обмеження пояснюють чинними нормами карантину. Як виняток на засідання допускають лише працівників муніципального каналу «Z», які роблять пряму трансляцію сесійних засідань міської ради.

Раніше, 25 січня місцеве відділення Національної спілки журналістів України звернулося до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка та депутатів міської ради з вимогою «напрацювати такий порядок роботи із ЗМІ, який унеможливлює перешкоджання працівникам мас-медіа виконувати свої професійні обов’язки».

Також 26 січня фракція «Європейська солідарність» Запорізької міської ради повідомила, що ними винесла на сесію міськради 27 січня проєкт рішення про безперешкодний доступ представників ЗМІ до будівлі міськвиконкому.

Втім, сьогодні його не було включено в порядок денний сесії через недостатню кількість голосів. Після цього фракція «ЄС» на знак протесту покинула сесію міськради. Міський голова Запоріжжя повідомив, що на наступні сесійні засідання, аби уникнути розмов про упереджене ставлення до ЗМІ за умов карантину, не будуть допущені і працівники муніципального телеканалу, що забезпечували трансляцію сесій міськради.

Акція журналістів 27 січня – це не перший протест місцевих ЗМІ. Раніше, у серпні 2019 року, представники запорізьких медіа пікетували мерію.

Як розповіли тоді Радіо Свобода учасники акції, вони виступали проти вибіркового спілкування міського голови Запоріжжя Володимира Буряка зі ЗМІ – наразі без проблем записати його коментарі та інтерв’ю можуть виключно муніципальні медіа та ЗМІ, що належать комбінату «Запоріжсталь», головним інженером якого Буряк був до обрання на посаду мера. Ще однією причиною протесту, за словами медійників, було те, що за весь час своєї каденції мер міста провів лише одну пресконференцію – в день вступу на посаду.