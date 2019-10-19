«Сильні духом у казці»: в центрі уваги фотовиставки у Запоріжжі стали люди з інвалідністю

У туристично-інформаційному центрі Запоріжжя 19 жовтня презентували третю частину проєкту «Сильні духом» фотовиставку «Сильні духом у казці». Як передає кореспондент Радіо Свобода, моделями для робіт стали люди з інвалідністю. Героїв фотографували в образах казкових персонажів.

«Цього разу, третя хвиля проекту стала всеукраїнською, бо ще на першій хвилі багато людей з інших міст питали, чи можуть взяти участь. Але, на жаль, дивлячись на те, що це особливі моделі, що потребують особливих умов для життя, щоб зупинитися в іншому місті, в мене тоді не було такої можливості, але я думала про це. Коли я замислювалася про третю хвилю, то я одразу звернулася до представників влади, щоб вони допомогли мені в тому, щоб заселити моделей з інших міст. Отож цього разу багато людей приїхали і взяли участь. Це перше, що відрізняє. І ще це суто казкова тематика. Якщо в першій і другій виставці, були історичні герої, кіногерої, то цього разу – це лише казкові персонажі», – розповіла Радіо Свобода ініціатор проекту та одна з моделей, запоріжанка Маріанна Смбатян.

У фотосесії для виставки взяли участь 24 людини з інвалідністю із Запоріжжя, Києва, Дніпра, Херсона, Кременчука та інших міст. Усі учасники проекту не мають попереднього досвіду роботи у якості професійних фотомоделей.

«Вже багато місто по Україні об’їздили, але саме в Запоріжжі не були. Все нове. Так треба розпланувати, щоб і місто подивитися, і тут все встигнути. Ми все встигли. Для мене це нові люди, нові емоції, пригоди, скажімо так», – розповіла учасниця фотопроєкту з Первомайська Миколаївської області Віолета Кочишвілі.

Стилісти та фотографи, які взяли участь у створені робіт для виставки, працювали на волонтерських засадах.

Фотовиставка «Сильні духом у казці» – це третя частина проекту «Сильні духом». Перша фотовиставка була представлена у 2018 році. У лютому 2019 року було презентовано другу частину фотопроєкту, а також створений на його основі календар на 2019 рік.

Триватиме виставка «Сильні духом у казці» до 29 жовтня.