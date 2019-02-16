У Запоріжжі видали календар, герої якого – люди з інвалідністю

У Запоріжжі видали календар «Сильні духом» на 2019 рік, героями якого стали люди з інвалідністю, сфотографовані в образах кіноперсонажів. Видання створене на основі першої частини однойменного фотопроекту Кошти від продажу календаря підуть на закупівлю пандуса-підйомника для учасників театральної трупи «Рівні можливості».

«Основною ідеєю було зібрати кошти, а також поширити нашу роботу, роботу всієї команди, щоб більше людей побачило проект», – розповіла Радіо Свобода ініціаторка проекту та одна з моделей, запорізька художниця Маріанна Смбатян.

Календар презентували 16 лютого у туристично-інформаційному центрі Запоріжжя під час відкриття другої частини фото виставки «Сильні духом».

«13 нових образів (ви побачите – ред.) у цій зйомці, хоча представлені й попередні роботи деякі. Ми зняли насправді рекордно швидко – буквально за місць підготували зйомку, провели. Ретуш займала набагато більше часу. З нами працювала так сама команда. Тільки цього разу було 7 фотографів – трохи менше. 4 візажисти і 2 перукарі», – каже Маріанна Смбатян.

Жоден з героїв виставки не має попереднього досвіду фотозйомки в ролі моделі. Серед учасників проекту – як мешканці Запоріжжя, так і сусіднього Дніпра.

«Я сама з Дніпра. У мене тут живе подружка, ми дуже добре дружимо, і вона запропонувала. Я не думала про себе у такому образі, не думала, що можу бути гарненькою. Завжди уявляла себе в образи Баби Яги такої. Мені дуже сподобалось. Дуже здивована. Це мій перший подібний досвід», – розповіла учасниця проекту Олена Кришун з Дніпра.

Першу частину фотовиставки «Сильні духом» презентували у Запоріжжі у жовтні 2018 року.