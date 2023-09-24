«Гроші на фронт»: у Запоріжжі вимагали перерозподілити місцевий бюджет на потреби військових

У Запоріжжі 24 вересня відбулася акція за виділення коштів міського бюджету на потреби українських військових. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час акції близько 200 людей зібралися біля мерії Запоріжжя з плакатами «Гроші на ЗСУ», «ЗСУ в першу чергу», «Дрони – перемога. Гроші на дрони».

«Ми сьогодні виходимо на перший в Запоріжжі мітинг із чіткими пропозиціями, без критики посадовців. Ми пропонуємо депутатам Запорізької міської ради на найближчій сесії знайти гроші і виділити п’ять мільйонів гривень на закупівлю дронів – близько 200 дронів для бригад на Запорізькому напрямку та наших запорізьких бригад. Також ми просимо їх при плануванні бюджету на наступний рік виділити не менш ніж 10% від коштів, що залишаються в громади після виконання всіх захищених статей бюджету», – розповів ініціатор акції Богдан Загорулько.

Після невеликого мітингу під стінами мерії учасники акції пройшлися центральним проспектом Запоріжжя, скандуючи відповідні гасла, до будівлі Запорізької ОВА. По завершенню акції її організатори закликали учасників виходити на ходу доти, поки місцева влада не перегляне статті місцевого бюджету на користь потреб військових.

Ані представники мерії, ані ОВА, під адмінбудівлями яких стартувала і завершилася акція, не виходили до мітингувальників. Радіо Свобода звернулося по відповідні коментарі до пресслужби Запорізької мерії, якій адресовані основні вимоги акції.

Напередодні ходи на сайті Запорізької міської ради було розміщено інформацію з нагадуванням про те, що від 24 лютого на всій території України введено правовий режим воєнного стану, і, відповідно, рекомендовано «мешканцям міста та громадським активістам дотримуватись чинного законодавства України, яке діє на цей час».

В інформації, оприлюдненій на сайті мерії, також зазначається, що «депутати міської ради, не зважаючи на воєнний стан, продовжують виконувати свої повноваження. Всі пропозиції з питань, віднесених до компетенції Запорізької міської ради, можна адресувати депутатам міської ради для розгляду на засіданні сесії міської ради».

Раніше аналогічні акції з вимогою перерозподілити місцеві бюджети на військові потреби відбулися в Києві, Одесі та низці інших обласних центрів України.