У Запоріжжі на підтримку людей з аутизмом підсвітили мерію у синій колір

У Запоріжжі відбулася акція, присвячена Всесвітньому дню інформування про аутизм. В її рамках будівлю Запорізької мерії підсвітили у синій колір, а в адміністративній будівлі розмістили виставку малюнків дітей з аутизмом.

«Аутизм – це специфічний стан людини, це стан мозку, інша побудова мозку. Це певні особливості людини, що обмежують його в життєдіяльності, самообслуговуванні чи комунікації. Виявляється аутизм найчастіше у ранньому дитинстві. Сьогодні у нас представлена частина робіт дітей з аутизмом, яку збирали в благодійному фонді «Карітас». Куди наша ініціативна група батьків видить своїх дітей до групи соціалізації дітей з аутизмом. Роботи дітей різних – різного віку і з різними особливостями», – розповіла голова правління громадської організації «Аутизм: свідоме батьківство» Наталя Острогляд.

Акція на підтримку людей з аутизмом відбувається у Запоріжжі вчетверте.

За статистикою, кожна 68 дитина страждає на аутизм, втім виявлення хвороби у віці до двох років дає шанс повністю подолати недугу. Щороку в Україні діагностують на 30% більше випадків аутизму, однак досі немає жодної державної спеціалізованої установи, яка б надавала комплексну допомогу таким дітям.

2 квітня у світі визначено Днем поширення інформації про проблеми аутизму відповідно до резолюції Генасамблеї ООН 2008 року. У світі в цей день підсвічують головні споруди: хмарочоси в мегаполісах США, Ейфелеву вежу у Парижі та Біґ-Бен у Лондоні.