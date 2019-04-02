«Одягни блакитне»: 2 квітня Міжнародний день поширення інформації про аутизм

По усьому світу 2 квітня одягають блакитне на знак підтримки людей з аутизмом, розладом розвитку нервової системи, що утруднює комунікацію. Останні дослідження усе частіше, окрім генетичних причин, відносять аутизм до розладів, пов’язаних також із забрудненням довкілля, їжі та питної води. В Україні офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із аутизмом, але представники громадських організацій, які опікуються цією проблемою, кажуть, що насправді таких людей набагато більше.

«Ау», ­– кричать люди, якщо заблудять у лісі. Це означає: «я сам, відзовіться, хто чує». Слово «аутизм» теж цього кореня, воно походить від грецького autos – «сам», а аутизм — «занурення у себе».

Людям із цим розладом дуже важко комунікувати зі світом і спілкуватися з іншими людьми. Перші ознаки аутизму, зазвичай, проявляються у дітей до 3-х років і якщо батьки і лікарі їх вчасно помітять, то такій людині можна допомогти втримати зв’язок зі світом. До того ж, інтелект аутистів не завжди понижений, дуже часто такі люди проявляють хороші, а подекуди і виняткові здібності у певних сферах.

День поширення інформації про аутизм започаткували , щоб поширювати інформацію про цей розлад в усьому світі. Блакитний колір і пазли є символами цього дня. Аутизм, як окрему проблему, виокремили лише наприкінці 30-х років минулого століття. Відтоді змінилися підходи до лікування і діагностика. Уже діагностують цілий спектр розладів, які відносять до аутизму. Вдосконалення діагности збільшило і кількість діагностованих випадків.

Раніше говорили про 1 дитину зі 100, тепер кажуть про 1 із 88, і навіть одну із 65, яка має цей розлад.

Традиційно, 2 квітня, у всіх країнах, і в Україні теж, проходять акції та флешмоби, метою яких є звернути увагу на цю проблему. Акції проходить на Європейській площі у Києві та на головних площах інших українських міст.

«Аутизм не виліковний, але при своєчасній діагностиці та корекційному втручанні, дитина може бути адаптована до життя у дорослому віці», – кажуть учасники акцій.

Так, зокрема, батькам радять консультуватися із фахівцями, якщо

- малюк різко реагує на голосні звуки,

-уникає спілкування та ігор з іншими дітьми й дорослими,

-зациклюється на одній іграшці,

- весь час повторює один і той самий рух,

-не повторює звуки і слова,

-довго не починає говорити.

Аутизм і щеплення проти кору

Зв’язку між аутизмом і вакцинацією від кору, паротиту і краснухи немає, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, посилаючись на дані загальнонаціонального дослідження в Данії, в якому взяли участь понад 657 тисяч дітей.

За повідомленням, це дослідження навпаки підтвердило, що вакциновані КПК діти мали на сім відсотків меншу ймовірність аутизму, ніж невакциновані. Це авторитетне наукове дослідження уже назвали наймасштабнішим, зауважують у МОЗ.

«Це дослідження стало ще одним доказом того, що вакцини в принципі і вакцинація проти кору зокрема в жодному разі не можуть бути причиною розвитку аутизму в дітей. Численні міфи, серед яких і міф про аутизм внаслідок щеплення, стали причиною відмови батьків вакцинувати своїх дітей по всьому світі, і зокрема в Україні», – заявили в МОЗ.

Радіо Свобода завжди приділяло увагу цій темі

«Аутизм – це не хвороба» – наголошують батьки особливих дітей, а розлад. Це постійне й комплексне порушення розвитку, яке проявляється впродовж перших трьох років життя і може значно погіршити розвиток мовлення, соціальної взаємодії, спілкування та поведінки дитини. Помітивши цей розлад і знаючи як – можна допомогти.

Радіо Свобода зібрало інформацію від фахівців та батьків, які мають досвід допомоги людям з аутизмом.

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