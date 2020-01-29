У Запоріжжі відбулася хода до Дня пам’яті героїв Крут. Учасники акції зі смолоскипами та плакатами з написами «Пам’ятай героїв Кут», «Слава Героям Крут» пройшлися центральним проспектом міста від площі Маяковського до майдану Героїв Революції. Під час ходи вони скандували «Крути! Крути! Вас не забути!», «Героям тричі: Слава! Слава! Слава!», «Слава України! Героям Слава!»

«Сьогодні в Запоріжжі відбувається традиційне вшанування героїв Крут, молодих хлопців, які загинули і хто боровся за незалежність у 1918 році. Ми нагадуємо історичні паралелі, які можливо повести сьогодні з тими подіями, і говоримо про виклики, які сьогодні чекають на нашу державу. Ми зараз боремось за незалежність нашої країни. І саме молоді хлопці – студенти, молоді хлопці з різних патріотичних організацій сьогодні присутні. Ми сьогодні готові продовжити ту боротьбу за незалежність кожного українця і нашої держави», – розповів ветеран збройного конфлікту на Донбасі, співорганізатор ходи Максим Зайченко.

По завершенню ходи на майдані Героїв Революції відбувся мітинг. Активісти виклали на площі з лампадок слово «Крути» і вшанували хвилиною мовчання пам’ять учасників бою під Крутами. Також учасники ходи запалили фаєри та зачитали вголос імена загиблих під Кутами.

Напередодні, 28 січня, в Одесі пам’ять героїв Крут вшанували курсанти Військової академії. За словами організатора акції, координатора «Центру патріотичного виховання Одеської області» Натал'ї Михайленко, ідея флешмобу виникла ще на початку року і спочатку акцію планували провести потайки.

«Слово Крути планували викласти на Потьомкінських сходах, але врешті-решт обрали площу біля Дюка. Нашу ідею підтримали курсанти Військової академії міста Одеса», – говорить Михайленко.

Курсанти вишукувались у формі слова «Крути» та підсвітили слово ліхтариками.

«Акція показує, що військові і курсанти не стоять осторонь. Ми шануємо пам’ять героїв Крут. Хлопці померли, захищаючи державу, зовсім молоді хлопці. Курсантам це не байдуже, вони засвідчують дух Крут в центрі Одеси», – говорить начальник пресслужби військової академії Олег Сидоренко.

102 роки тому, 29 січня 1918 року, відбувся бій під Крутами – поблизу невеликої залізничної станції в нинішній Чернігівській області. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ кількатисячної армії більшовиків.