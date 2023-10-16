На Запоріжжі через російські обстріли поранена жінка – ОВА

У Запорізькій обласній військовій адміністрації підбили підсумки російських ударів по регіону за минулу добу. Як повідомив голова ОВА Юрій Малашко, через артудар РФ по Малій Токмачці поранень зазнала 76-річна жінка.

Загалом війська РФ завдали напередодні 134 удари по 23 населених пунктах області.

«По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір’я, Левадного, Роботиного, Кам’янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів. Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці», – розповів Малашко.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.