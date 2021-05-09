У Запоріжжі на заходах до 9 травня затримали двох людей із забороненою символікою – фото

9 травня у Запоріжжі на Алеї Слави, де традиційно цього дня відбувається покладання квітів, представники поліції затримали двох людей із забороненою символікою. Це – жінка 1954 року народження і чоловік 1949 року народження. Їх у супроводі поліції вивели з Алеї та доставили до найближчого відділку поліції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомили відділі комунікації головного управління Нацполіції у Запорізькій області, щодо затриманої жінки відкрито кримінальне провадження за статтею 436-1 Кримінального кодексу України. Вона принесла на Алею Слави власноруч виготовлений колаж із зображенням радянських орденів із забороненою символікою та «георгіївської» стрічки. Представники поліції діалогу понад пів години спілкувалися з нею, просячи добровільно прибрати плакат із забороненою символікою. Після чого група поліції оточила та вивела її з Алеї Слави.

Інший затриманий, чоловік 1949 року народження, був одягнутий у футболку із зображенням «георгіївської» стрічки. Перебуваючи на Алеї Слави, він також мав при собі плакат із зображеннями радянських орденів і газету громадської організації «Полк Перемоги», чиї акції 9 травня у попередні роки спровокували масові заворушення у Запоріжжі.

Поліція також намагалася вмовити цього чоловіка не загострювати ситуацію. Після чого його затримали і вивели з Алеї Слави.

Як повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції у Запорізькій області, щодо нього відкрито адміністративні провадження за статтею 173-3 (публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі усього по Запорізькій області за подіями 9 травня відкрили три кримінальні провадження та складено два адмінпротоколи.

Зокрема, кримінальні провадження за статтею 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої – ред.) також відкрили щодо жителів села Роздол Запорізької області, які вивісили на своїх будинках прапори із забороненою символікою.

Для охорони громадського порядку 9 травня на території Запорізької області залучили близько тисячі правоохоронців: понад 850 поліцейських та 300 військовослужбовців Національної гвардії України.