Федоров: зросла кількість загиблих і поранених внаслідок удару РФ по Запоріжжю

Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару авіабомбами по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Вже п’ять загиблих та десять постраждалих – збільшується кількість втрат через ворожу атаку на Запоріжжя. З-під завалів приватного будинку підняли тіло жінки. Таким чином кількість загиблих збільшилася до п’яти», – наголосив голова ОВА.

Медична допомога знадобилася десятьом людям.

У суботу, 20 червня, російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки», - написав він.

Згодом, Федоров повідомив про двох загиблих та пʼятьох поранених внаслідок авіаційних атак.

«Двоє людей загинули і щонайменше п’ять – поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», – написав він.

Пізніше місцевий чиновник уточнив, що через удари РФ загинуло четверо людей, а шестеро постраждало.

«Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру», – написав Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Читайте також: Двоє жителів Нікопольського району загинули через російські атаки протягом дня

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



