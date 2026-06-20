ОВА: внаслідок атаки РФ по Київщині спалахнули склади, постраждав чоловік

На Київщині внаслідок атаки російських дронів сталась пожежа на складських приміщеннях, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За словами місцевого чиновника, рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

«Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



