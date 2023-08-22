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Війська РФ вночі атакували Запоріжжя, пошкоджені 4 багатоповерхівки – влада

Вибуховою хвилею пошкоджені 4 багатоповерхових будинки. Фото ілюстративне

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські війська вночі завдали удару по Запоріжжі.

«Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки», – написав він у телеграмі.

Постраждалих немає.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю: фотосвідчення
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Наслідки удару РФ по Запоріжжю: фотосвідчення

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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