Війська РФ вночі атакували Запоріжжя, пошкоджені 4 багатоповерхівки – влада

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські війська вночі завдали удару по Запоріжжі.

«Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки», – написав він у телеграмі.

Постраждалих немає.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.