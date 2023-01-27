Влада підтвердила російський обстріл Запоріжжя

Секретар міської ради Анатолій Куртєв підтвердив, що російські війська обстрілюють Запоріжжя.
«Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі перебувайте у безпечних місцях», – написав він у телеграмі.
Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, у місті пролунали три вибухи.
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Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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