Російські війська обстріляли Запоріжжя, серед поранених є двоє дітей – влада

Російські військові в ніч на 16 січня обстріляли Запоріжжя, повідомила місцева влада. За словами секретаря Запорізької міської ради, трьох людей транспортували до лікарень, серед них – двоє дітей.

«На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики і комунальники. Всім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев’яти і п’ятнадцяти років», – написав Куртєв у телеграмі.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, що загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, є руйнування об’єктів цивільної, житлової і промислової інфраструктури.

Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.