ОВА уточнила наслідки удару по Запоріжжю: 5 людей поранені

П’ятеро людей поранені в Запоріжжі внаслідок російського обстрілу в ніч на 16 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Внаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна і двері, пошкоджено систему опалення будівлі. Травми від уламків та скла отримали п’ять людей, із них –дві дитини 9 та 15 років. Ліквідацією наслідків влучання займаються усі відповідні служби», – написав Старух у телеграмі. Раніше йшлося про трьох постраждалих.

Він додав, що ще одна російська ракета С-300 влучила по території одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. «Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються», – додав голова ОВА.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок нічного удару в місті постраждали близько 15 будинків.

«Станом на 9.30 ранку тепловики відновили опалення та водопостачання в будинку, який постраждав найбільше. Наразі там відсутнє газопостачання. Його будуть відновлювати після перевірки стану газових мереж. Щоб зберегти в квартирах тепло, відповідні служби оперативно закривають пошкоджені вікна плитами OSB», – повідомив він.

Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.