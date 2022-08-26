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У Запоріжжі було чути вибухи, влада повідомила про роботу ППО

Востаннє російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі у ніч на 24 серпня

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про роботу ППО у регіоні.

«Увага‼️ Без паніки! Спрацювала ППО Збройних сил України! Бережіть себе!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – написав він у телеграмі.

Раніше місцеві жителі повідомили, що в Запоріжжі чутно звуки вибухів.

У ніч на 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі. За даними ОВА, ракети влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі і неподалік Комунарського району.

У міській раді додали, що внаслідок ракетного удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків, постраждалих серед людей немає.

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