У Запоріжжі протестували проти дистанційної освіти у школі

Під стінами Запорізької обласної ради 22 липня відбувся мітинг проти можливості поновлення заняття у школі з 1 вересня у дистанційній формі. На нього прийшло кількадесят городян, які виступають проти такої форми навчання. Деякі з них були із дітьми.

Олена прийшла на акцію разом з сином Ростиславом, який закінчив перший клас. Вона розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що була змушена з чоловіком періодично не виходити на роботу, аби мати можливість займатися з дитиною. Жінка також зазначає, що у неї часто виникала необхідність самій пояснювати сину окремі теми занять, які він не зміг зрозуміти під час відеоуроків.

«Відпрошувалися з роботи, не працювали, не виходили, бо треба було сидіти вдома. Погано він сприймав ці відеоуроки, бо вони ще не зібрані у першому класі. Думаю, що в будь-якому віці діти не організовані, бо нема цього контакту з вчителем. У мене нема педагогічної освіти, щоб я йому пояснила, і він все це зрозумів добре. Він у першому класі, і він ще до кінця не зрозумів, чи складно йому. Мені було складно пояснити йому багато тем, тому була неправильна подача інформації, а треба ж щоб воно засвоювалося з першого класу», – розповіла учасниця акції.

До акції протесту долучилися і окремі випускники шкіл, які побоюються, що з 1 вересня навчання в університетах та коледжах також відбуватиметься у дистанційній формі.

«Важко було виконувати домашні завдання. Вчителям не могла пояснити точно, що я намагаюсь їм донести. Зараз хочу вступати і хочу в коледжі знайомитися з дітьми, спілкуватися, бачитися з викладачами, бо дистанційні заняття – це дуже незручно. Через телефон не можеш повністю виразити себе», – розповіла учасниця акції Анна Герман.

Аналогічні акції 22 липня заявлені у Дніпрі, Харкові та Києві.

Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно. В інтерв’ю BBC News Україна 7 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 1 вересня діти підуть у школу, «але як – це вже питання».

14 липня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни. Згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в школах поводитимуть температурний скринінг, дітей та вчителів з температурою не пускатимуть до школи, а батьки будуть зобов’язані користуватися масками, коли приходитимуть до школи. Також планується розробити спеціальний порядок роботи шкіл із 1 вересня/