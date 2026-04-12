Поліція: через обстріли РФ по Запоріжжю поранені жінка і 10 поліцейських

Через обстріли РФ на Запоріжжі зазнали поранень жінка і десятеро поліцейських, йдеться у повідомлення місцевої поліції.

«Минулої доби окупанти завдали 853 удари по 40 населених пунктах Запорізької області. Російські війська застосували 654 БпЛА (переважно FPV), завдали 18 авіаударів, здійснили 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню та 177 ударів з артилерійських установок», – кажуть правоохоронці.

За даними відомства, сили РФ завдали удару КАБом по Мар’янівці – травмовано 67-річну місцеву жительку. Внаслідок атаки безпілотниками по Новоолександрівці поранені 10 поліцейських.

«Унаслідок атак пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспортні засоби і об’єкти інфраструктури. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За всіма фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України», – кажуть у поліції.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.