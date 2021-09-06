Суд відхилив відвід судді у справі ексочільника МВС Запорізької області

6 вересня у Жовтневому районному суді Запоріжжя розглядалося питання щодо відводу судді у справі ексочільника МВС Запорізької області Володимира Серби, обвинувачуваного у розгоні місцевого Майдану 26 січня 2014 року. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Заслухавши позицію прокуратури, захисників постраждалих і обвинувачуваного, суд ухвалив залишити без задоволення клопотання прокуратури про відвід судді у справі. Під час засідання було зачитано лише вступну і резулятивну частину рішення; повний текст ухвали буде оголошено 7 вересня. Апеляції вона не підлягає.

Захисники постраждалих під час засідання підтримали вимоги прокуратури щодо відводу судді. Натомість адвокат Серби виступив проти, наполягаючи на тому, що суддя при розгляді справи діяв згідно до вимог кримінально-процесуального кодексу.

1 вересня під час розгляду у Жовтневому районному суді Запоріжжя справи колишнього керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимира Серби прокурор оголосив відвід судді. Перед цим прокурор клопотав про оголошення тексту оновленого обвинувального акту, який суддя у справі не задовільнив.

1 липня Серба з’явився на засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання перебувати за місцем проживання його сестри у Дружківці Донецької області. До цього справа щодо ексочільника головного управління МВС в Запорізькій області слухалася заочно через те, що він перебував у розшуку. 12 липня в ході засідання суд залишив у силі раніше визначений Сербі запобіжний захід. 1 вересня суддя також продовжила його на 2 місяці, до 1 листопада.

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд тодішнього Кіровограда (тепер Кропивницький) визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки і позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.